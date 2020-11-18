Макаров оценил кандидата в члены Горизбиркома Чечину как профессионала

Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров по просьбе ЗАКС.Ру прокомментировал решение Центризбиркома рекомендовать кандидатуру главы Курортного района Натальи Чечиной для включения в состав Горизбиркома.

- Это профессионал, - заявил председатель городского парламента. - Она много лет занимается вопросами, связанными с избирательными комиссиями. Она много раз, будучи замглавы района, курировала эту сферу. Кандидатура профессиональная. Она сделает все, чтобы авторитет Санкт-Петербургской городской избирательной комиссии был высоким.

При этом Макаров отметил, что ЗакС готов взаимодействовать с любым составом городской избирательной комиссии, но вмешиваться в работу Горизбиркома не намерен.

Сергей Еремеев

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