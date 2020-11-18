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13:00

Цыпляев о решении ЦИК по кандидатуре в Горизбирком: Для меня было ожидаемо

фото ЗакС политика Цыпляев о решении ЦИК по кандидатуре в Горизбирком: Для меня было ожидаемо

Бывший декан юридического факультета РАНХиГС Сергей Цыпляев в разговоре с ЗАКС.Ру заявил, что для него не стало сюрпризом решение Центральной избирательной комиссии, выбравшей в члены Санкт-Петербургской избирательной комиссии главу Курортного района Наталью Чечину, а не его. Цыпляев отметил, что выбор Центризбиркома был ожидаем из-за регулярной поддержки ЦИКом кандидатов от губернатора Петербурга:

- Для меня было ожидаемо, конечно. Я уже участвую в этом процессе в третий раз, и более-менее аргументация мне известна. В принципе, Центризбирком всегда шел по линии того, чтобы поддерживать предложение губернатора.

Экс-декан добавил, что сам с Чечиной не знаком и не может ее характеризовать. В публичном поле он также не видел главу Курортного района, уточнил Цыпляев.

Он добавил, что вопросы Чечиной задавали логичные - она руководила районом и спрашивали ее про избирательные кампании там. По словам Цыпляева, некоторые ответы главы района были неточны. Ему же вопросы задавали не по делу, считает экс-декан.

- Они все были не по существу. Они все носили характер поиска каких-то проблемных мест. У меня это, конечно, вызывает улыбку - вот и все. То есть разговора о деле вообще не было в вопросах, которые задавались мне. Нет ли у меня дедушки-пирата или еще чего-нибудь такого, - пошутил Цыпляев. 

Ранее 18 ноября Центризбирком выбирал, кого рекомендовать на освободившееся место в ГИКе. Представлено было две кандидатуры: Чечиной и Цыпляева. За последнего проголосовало четыре члена ЦИК, за главу Курортного района - девять. 

София Саттарова

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