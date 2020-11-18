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13:07

Совфед одобрил повышение НДФЛ для богатых до 15%

фото ЗакС политика Совфед одобрил повышение НДФЛ для богатых до 15%

Совет Федерации одобрил законопроект о повышении ставки налога на доходы физлиц до 15% для доходов свыше 5 млн рублей в год, передает РИА "Новости".

Если законопроект теперь подпишет президент, то с 1 января 2021 года тем, кто зарабатывает более этой суммы за налоговый период, придется платить НДФЛ 15%. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что поступившие в бюджет таким образом доходы пойдут на лечение детей, страдающих орфанными заболеваниями. Планируется, что на это выделят порядка 60 млрд рублей.

Этот повышенный налог не распространится на доходы от продажи личного имущества россиян, кроме ценных бумаг. Также он не затронет выплаты по договорам пенсионного или иного другого страхования. Здесь сохранится ставка НДФЛ 13%.

Законопроект был внесен правительством в сентябре. Летом об этой идее объявил президент Владимир Путин. 

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