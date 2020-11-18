Макаров о претензиях депутатов к Пониделко: Мы отвечаем на требования Путина

Председатель Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров на брифинге 18 ноября прокомментировал критику его коллег из "Единой России" Анатолия Дроздова и Галины Назаровой в адрес главы Калининского района Василия Пониделко.

- Мы отвечаем на требования нашего президента Владимира Владимировича Путина. Выступая на съезде "Единой России" в Москве, он рекомендовал терзать и трясти чиновников на местах, - заявил спикер ЗакСа журналистам.

Макаров назвал претензии депутатов к главе района "чаяниями народа" и сказал, что они основаны на жалобах горожан.

Напомним, представляя депутатские запросы в адрес губернатора Александра Беглова, Дроздов и Назарова критически высказались о Пониделко. По их словам, глава района "старается самоизолироваться от решения проблем". Депутаты рассказали о жалобах жителей на парковки и заявили о процветающей в районе незаконной торговле. Дроздов сравнил ее с "Лернейской гидрой".

Сергей Еремеев

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