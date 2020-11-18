Резник: Граждане скупают антибиотики и гречку, потому что не верят власти

Беспартийный депутат Максим Резник на заседании Заксобрания Петербурга заявил, что Смольный заслуживает неудовлетворительную оценку за борьбу с коронавирусом.

Парламентарий объяснил, что делает этот вывод исходя из обращений, которые ему шлют петербуржцы. По словам Резника, к нему никогда так часто не обращались избиратели.

Депутат прокомментировал слова губернатора Александра Беглова, который на днях заявил, что если антибиотики не будут скупать как гречу, то их хватит на всех.

- Граждане скупают антибиотики, гречку и все остальное просто потому, что не верят власти. А власть лжет, - заявил Резник.

Он напомнил, что в начале ноября Беглов сначала, обращаясь к петербуржцам, назвал ситуацию в городе критической, а на следующий день, на встрече с Владимиром Путиным, сложной, но не критической.

- Значит? кому-то он солгал? - удивился Резник. - Я думаю, неправда сказана президенту. Его боятся огорчить.

Оппозиционер с сожалением отметил, что ЗакС как парламент ничего не делает для исправления ситуации в городе, хотя в частном порядке депутаты проявляют активность в борьбе с COVID-19.

Сергей Еремеев

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