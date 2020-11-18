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13:54

ЗакС одобрил законопроект о запрете продажи веселящего газа несовершеннолетним

фото ЗакС политика ЗакС одобрил законопроект о запрете продажи веселящего газа несовершеннолетним

Законодательное собрание Петербурга 18 ноября приняло в первом чтении проект закона, по которому в городе будет запрещена розничная продажа закиси азота (веселящего газа) лицам, не достигшим 18 лет.

Инициативу внесли единороссы Юрий Бочков, Сергей Соловьев, Денис Четырбок и Алексей Цивилев.

Согласно тексту документа, за нарушение запрета будет грозить штраф: до 5 тысяч рублей для обычных граждан, до 20 тысяч рублей - для должностных лиц, до 50 тысяч рублей - для юридических лиц.

Кроме того, петербургский ЗакС намерен направить в Госдуму постановление о поддержке федеральной инициативы о запрете продажи закиси азота физическим лицам.

Напомним, веселящий газ не относится к наркотическим веществам и его продажа пока никак не регламентируется. Ранее на заседании парламентского комитета по законодательству представители МВД посетовали на то, что могут лишь составлять административные протоколы по статье 14.1 КоАП (незаконная предпринимательская деятельность) на тех, кто продает закись азота в клубах и барах.

Сергей Еремеев


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