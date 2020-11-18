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14:02

Первый снег в Петербурге убирали более 500 машин и 1300 дворников

фото ЗакС политика Первый снег в Петербурге убирали более 500 машин и 1300 дворников

Улицы Петербурга утром 18 ноября после выпавшего первого снега убирали 578 машин и почти 1300 дворников, сообщили в Смольном.

О шторме с мокрым снегом и порывами ветра до 20-22 м/с Гидрометцентр предупредил накануне. Глава комитета Сергей Малинин поручил, чтобы уборочные работы соответствовали фактической погоде. Ночью 566 единиц техники очистили улицы города от 563 тонн мусора и смета. Проезжие части и тротуары посыпали солевыми растворами и смесью соли с песком.

Комитет получил лишь одно сообщение о проишествии: на проезжую часть на Новоорловской улице упало дерево.

Однако снег в Петербурге пока не задержится и вскоре расстает из-за теплой погоды. По данным ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", 18 ноября воздух прогреется до 8 градусов тепла, а днем 19 ноября – до +9.

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