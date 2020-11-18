18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

14:25

Виталий Милонов заразился коронавирусом

фото ЗакС политика Виталий Милонов заразился коронавирусом

Депутат Госдумы Виталий Милонов заразился коронавирусом, передает РИА "Новости".

По словам Милонова, он уже пять дней находится на самоизоляции после полученного положительного теста на инфекцию. В разговоре с 78.ru он рассказал, что несколько дней у него держалась высокая температура, пропало обоняние.

"Последние две недели я активно ездил по волонтёрской программе, в том числе посещал людей, которые не выходят из дома и выздоравливают после коронавируса. Может быть, там и подцепил", - предположил Милонов.

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что коронавирусом болеют или уже переболели 130 депутатов. Это более четверти от всего созыва нижней палаты парламента.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

12:33 Макаров заявил, что привьется от COVID только после врачей и учителей

11:27 В России выявили еще 20,9 тысяч заболевших коронавирусом, свыше 2 тысяч - в Петербурге

17 ноября, 20:30 В РПЦ утверждают, что нельзя закрыть храмы без объявления режима ЧС

17 ноября, 18:33 Шлосберг пытается защитить частные медлаборатории от псковского Роспотребнадзора

17 ноября, 17:59 В Псковской областной больнице выявили очаг коронавируса

17 ноября, 17:45 С коронавирусом столкнулись лично уже 130 депутатов Госдумы

17 ноября, 14:55 Глава Хакасии вылечился от коронавируса

17 ноября, 14:19 В Кремле не видят нужды дополнительно поддерживать артистов во время эпидемии коронавируса

17 ноября, 12:49 Почти все вузы Петербурга компенсируют уехавшим из общежитий студентам дорогу до дома

17 ноября, 10:46 В России снова выявили более 22 тысяч зараженных коронавирусом за день, в Петербурге - более 2 тысяч


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
14:53 Резник призвал ЗакС не допустить передачу РПЦ помещений Музея городской скульптуры

14:50 Страдавшую от обысков дверь в офис ФБК продали за 122 тысячи рублей

14:42 ЗакС принял законопроект о перенарезке избирательных округов

14:33 В Петербурге приняли новую версию законопроекта "о наливайках"

14:25 Виталий Милонов заразился коронавирусом

14:02 Первый снег в Петербурге убирали более 500 машин и 1300 дворников

13:54 ЗакС одобрил законопроект о запрете продажи веселящего газа несовершеннолетним

13:46 Резник: Граждане скупают антибиотики и гречку, потому что не верят власти

13:21 Макаров о претензиях депутатов к Пониделко: Мы отвечаем на требования Путина

13:20 Сенаторы разрешили задержать аудитора Меня по делу о хищении 700 млн рублей

13:07 Совфед одобрил повышение НДФЛ для богатых до 15%

13:00 Цыпляев о решении ЦИК по кандидатуре в Горизбирком: Для меня было ожидаемо

12:51 Глава Мордовии объявил о своей отставке

12:43 Макаров оценил кандидата в члены Горизбиркома Чечину как профессионала

12:33 Макаров заявил, что привьется от COVID только после врачей и учителей

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru