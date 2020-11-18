18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

14:33

В Петербурге приняли новую версию законопроекта "о наливайках"

фото ЗакС политика В Петербурге приняли новую версию законопроекта "о наливайках"

Заксобрание Петербурга 18 ноября утвердило в первом чтении более мягкую версию проекта закона об ограничении продажи спиртного в жилых домах.

Согласно обновленной версии инициативы, требование иметь зал обслуживания площадью не менее 50 квадратных метров будет сохранено только для заведений, которые действуют в "хрущевках" (постройки 1957-1970 годов) и "домах-кораблях" (панельные корпуса 1970-1980 годов постройки).

В принятой ранее версии закона норматив в 50 "квадратов" распространялся на все бары, кафе и рестораны города. По новой редакции документа, в заведениях, работающих не в "хрущевках" и "кораблях", можно будет продавать спиртное при площади торгового зала от 20 квадратных метров.

Председатель комитета по законодательству ЗакСа Денис Четырбок уверен, что, несмотря на смягчение, инициатива позволит закрыть распивочные, на которые жалуются жители спальных районов.

- Наш закон направлен на то, чтобы дать бой рюмочным и наливайках в тех местах, откуда поступает больше всего жалоб, - заявил Четырбок.

"Существенным отступлением" от изначального смысла законопроекта новую редакцию документа назвала лидер фракции Партия Роста Оксана Дмитриева. Ранее недовольство смягчением инициативы выражал также единоросс Алексей Цивилев.

Беспартийный депутат Михаил Амосов счел новые правила нелогичными:

- Почему пить в маленьком баре на улице Рубинштейна можно, а на Гражданском проспекте нельзя? Я не вижу здесь логики.

Амосов и коммунистка Ольга Ходунова также попросили убрать из текста закона простонародное слово "хрущевки".

Напротив, за изменение закона Четырбока поблагодарил депутаты Максим Резник и Борис Вишневский. Последний, тем не менее, отметил, что в правильном направлении сделан только полушаг. "Яблочник" считает, что площадь помещений не может быть критерием для борьбы с "наливайками", и запрещать нужно практику выдачи двух лицензий одному помещению: на торговлю алкоголем как магазину и как бару или кафе.

Напомним, смягчить закон "о наливайках" в ЗакСе решил после недовольства владельцев баров, которые попали под закрытие из-за требования о 50 квадратных метров.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
14:53 Резник призвал ЗакС не допустить передачу РПЦ помещений Музея городской скульптуры

14:50 Страдавшую от обысков дверь в офис ФБК продали за 122 тысячи рублей

14:42 ЗакС принял законопроект о перенарезке избирательных округов

14:33 В Петербурге приняли новую версию законопроекта "о наливайках"

14:25 Виталий Милонов заразился коронавирусом

14:02 Первый снег в Петербурге убирали более 500 машин и 1300 дворников

13:54 ЗакС одобрил законопроект о запрете продажи веселящего газа несовершеннолетним

13:46 Резник: Граждане скупают антибиотики и гречку, потому что не верят власти

13:21 Макаров о претензиях депутатов к Пониделко: Мы отвечаем на требования Путина

13:20 Сенаторы разрешили задержать аудитора Меня по делу о хищении 700 млн рублей

13:07 Совфед одобрил повышение НДФЛ для богатых до 15%

13:00 Цыпляев о решении ЦИК по кандидатуре в Горизбирком: Для меня было ожидаемо

12:51 Глава Мордовии объявил о своей отставке

12:43 Макаров оценил кандидата в члены Горизбиркома Чечину как профессионала

12:33 Макаров заявил, что привьется от COVID только после врачей и учителей

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru