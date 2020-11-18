Резник призвал ЗакС не допустить передачу РПЦ помещений Музея городской скульптуры

Беспартийный депутат Максим Резник 18 ноября на заседании Заксобрания Петербурга призвал своих коллег и спикера ЗакСа Вячеслава Макарова обратить внимание на ситуацию с Музеем городской скульптуры.

Ранее стало известно, что в Смольном обсуждают возможность передачи Русской православной церкви помещений, расположенных на территории Александро-Невской лавры и принадлежащих музею.

Речь идет о монастырском комплексе, в который входят церковь Святого Лазаря, Тихвинская церковь, богадельня, певческий корпус и жилой дом. Эти здания закреплены за Музеем городской скульптуры на праве оперативного управления.

Резник напомнил, что попытки передачи РПЦ помещений музея уже предпринимались в 2011 году и тогда депутаты обращались по этому поводу к губернатору Валентине Матвиенко.

По словам Резника, если ситуация повторится, это может создать общественный конфликт. Депутат отметил, что конфликт будет спровоцирован на фоне празднования 800-летия со дня рождения Александра Невского, которое город планирует провести в 2021 году.

Сергей Еремеев

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