Беглов поздравил экс-главу ГИК Миненко с юбилеем

Ушедший на прошлой неделе в отставку экс-глава петербургского Горизбиркома Виктор Миненко удостоился в день своего 60-летия официального поздравления от губернатора Александра Беглова.

"Вам – настоящему российскому офицеру, человеку большого профессионального опыта, глубоких юридических знаний не раз доверялись ответственные посты государственной службы", - цитирует фрагмент его речи пресс-служба Смольного.

Доверие, о котором сказал Беглов, по его мнению, юбиляр оправдал, проявив, в частности, высокий профессионализм и "преданность делу". Беглов считает, что Миненко способен приносить пользу городу и в будущем.

Напомним, что работу петербургского ГИК давно и последовательно критиковала глава Центризбиркома Элла Памфилова. Отставка Миненко случилась вскоре после очередной порции критики с ее стороны. За день до оставки Беглов чествовал чиновника, вручая ему орден Почета и хваля эффективность и прозрачность выстроенной Миненко электоральной системы.

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