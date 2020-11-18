18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

16:25

Владельцы ТЦ во избежание закрытия ищут компромисса со Смольным и Роспотребнадзором

фото ЗакС политика Владельцы ТЦ во избежание закрытия ищут компромисса со Смольным и Роспотребнадзором

Рост заболеваемости коронавирусом и постепенное возвращение сопутствующих ограничений побудили представителей петербургского бизнеса официально обратиться к вице-губернатору Евгению Елину и главе регионального Роспотребнадзора Наталии Башкетовой. В своем письме владельцы торговых и торгово-развлекательных центров выражают готовность нести еще более высокую ответственность за все происходящее на их территории, поскольку главное для них - не оказаться вновь закрытыми.

Среди новых мер безопасности, которые сами предприниматели совместно с ассоциацией "Деловая Россия" и предлагают, выделяются запрет на посещение ТРК для детей младше 14 лет без сопровождения взрослых и введение нового норматива посещаемости (не более 1 человека на 8 квадратных метров). Кроме того, авторы письма, на текст которого ссылается "Фонтанка", обязуются разделять потоки посетителей на входе и выходе из своих комплексов и своими силами предотвращать кучкование людей на этажах.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
17:59 Шлосберг готов к объединению с Навальным на время выборной кампании в Госдуму

17:22 Елин не ожидает увидеть на Рождественской ярмарке "такого числа гостей, как было раньше"

16:59 Амосов: Представитель Горизбиркома не должен быть так связан с руководством города

16:55 В профсоюзе "Учитель" опасаются полного перехода на дистанционное обучение

16:25 Владельцы ТЦ во избежание закрытия ищут компромисса со Смольным и Роспотребнадзором

15:57 Беглов поздравил экс-главу ГИК Миненко с юбилеем

15:43 Аудитора Меня задержали по делу о растрате 700 млн рублей

15:22 Петербургский снегопад помешал посадке 11 самолетов

14:53 Резник призвал ЗакС не допустить передачу РПЦ помещений Музея городской скульптуры

14:50 Страдавшую от обысков дверь в офис ФБК продали за 122 тысячи рублей

14:42 ЗакС принял законопроект о перенарезке избирательных округов

14:33 В Петербурге приняли новую версию законопроекта "о наливайках"

14:25 Виталий Милонов заразился коронавирусом

14:02 Первый снег в Петербурге убирали более 500 машин и 1300 дворников

13:54 ЗакС одобрил законопроект о запрете продажи веселящего газа несовершеннолетним

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru