Давние связи с губернатором Александром Бегловым главы Курортного района Натальи Чечиной, которую ЦИК рекомендовал на вакантное место в Горизбирком Петербурга, порождают изначальное недоверие к ее кандидатуре, считает депутат Заксобрания Михаил Амосов.

- Представитель Горизбиркома не должен быть так связан с руководством города, - заявил Амосов ЗАКС.Ру. - Он должен быть в хороших отношениях с руководством города, но все-таки это не должен быть человек из их команды. Мы же понимаем, что она из Курортного района, что она с Александром Дмитриевичем [Бегловым] работала длительное время. Понятно, что она удобна губернатору, но она не должна быть удобна губернатору, она должна следовать закону.

Напомним, ЦИК рекомендовал принять Чечину в состав Горизбиркома на место теперь уже бывшего главы комиссии Виктора Миненко, ушедшего в отставку 12 ноября.

Чечина с 1990 по 2014 год работала на разных должностях в администрации Курортного района Петербурга, которым с 1999 по 2002 год руководил Александр Беглов. В январе 2019 года, будучи врио губернатора Петербурга, Беглов назначил Чечину главой Курортного района.

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