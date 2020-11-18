Елин не ожидает увидеть на Рождественской ярмарке "такого числа гостей, как было раньше"

Петербургский вице-губернатор Евгений Елин обнародовал уточненные детали ближайшей Рождественской ярмарки, которая должна будет стартовать 19 декабря, разместившись на Манежной площади и отходящих от нее Малой Садовой и Кленовой улицах. Ввиду тяжести эпидемиологической обстановки чиновник обещает ее посетителям повышенную безопасность, но не гарантирует привычный объем развлечений и веселья, который был присущ этому мероприятию все предыдущие пятнадцать лет его существования.

"В этом году мы не ожидаем такого числа гостей, как было раньше. Ярмарка 2020-2021 проводится, чтобы создать праздничное настроение, подарить радость. На ярмарке можно будет безопасно на открытом воздухе выбрать подарки и угощения - подготовиться к встрече Нового года в кругу родных и близких", - охарактеризовал он предстоящее событие.

По словам Елина, прохожие будут вынужденно лишены возможности воспользоваться привычными катком и каруселью. Об отказе от концертной программы стало известно еще в начале ноября. Ярмарка завершится в конце "постновогодних" нерабочих дней.

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