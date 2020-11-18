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17:22

Елин не ожидает увидеть на Рождественской ярмарке "такого числа гостей, как было раньше"

фото ЗакС политика Елин не ожидает увидеть на Рождественской ярмарке "такого числа гостей, как было раньше"

Петербургский вице-губернатор Евгений Елин обнародовал уточненные детали ближайшей Рождественской ярмарки, которая должна будет стартовать 19 декабря, разместившись на Манежной площади и отходящих от нее Малой Садовой и Кленовой улицах. Ввиду тяжести эпидемиологической обстановки чиновник обещает ее посетителям повышенную безопасность, но не гарантирует привычный объем развлечений и веселья, который был присущ этому мероприятию все предыдущие пятнадцать лет его существования.

"В этом году мы не ожидаем такого числа гостей, как было раньше. Ярмарка 2020-2021 проводится, чтобы создать праздничное настроение, подарить радость. На ярмарке можно будет безопасно на открытом воздухе выбрать подарки и угощения - подготовиться к встрече Нового года в кругу родных и близких", - охарактеризовал он предстоящее событие.

По словам Елина, прохожие будут вынужденно лишены возможности воспользоваться привычными катком и каруселью. Об отказе от концертной программы стало известно еще в начале ноября. Ярмарка завершится в конце "постновогодних" нерабочих дней.


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