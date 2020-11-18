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18:32

В Смольном отчитались о числе медиков, получивших различные коронавирусные выплаты

фото ЗакС политика В Смольном отчитались о числе медиков, получивших различные коронавирусные выплаты

С начала пандемии коронавируса 9070 петербургских медсотрудников, подхвативших коронавирус на работе, получили выплаты по 300 тысяч рублей из городского бюджета. По миллиону рублей досталось 30 семьям медработников, потерявших родственника по той же причине, передает пресс-служба профильного вице-губернатора Олега Эргашева. В свою очередь, федеральные страховые выплаты, полагающиеся заболевшим на посту медикам, получили 8288 из них, а потерявших кормильцев семей, которые получили компенсации из Москвы, насчитывается 25.

"Понимаем, врачи устали, но они продолжают честно выполнять свою работу. И мы стараемся по достоинству ее оплачивать", - отметил Эргашев.

Что касается федеральных надбавок за работу с коронавирусными пациентами, то, в рамках исполнения одного постановления кабмина их на сегодняшний день получили 44959 городских медиков (всего 4,5 млрд рублей), а в рамках исполнения второго - 26387 медиков (7,4 млрд рублей).

В стационарах, запертых на карантин, от города получили отдельные выплаты 2996 медработников. На них таким образом потратили 89,6 млн рублей.


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