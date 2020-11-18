В новой инфекционной больнице в Коммунарке взорвался кислород

На территории открывшейся в нынешнем году больницы в Коммунарке на окраине Москвы, специализирующейся на больных с коронавирусом, произошел взрыв трубы с кислородом, сообщил ТАСС. По информации столичного департамента здравоохранения, происшествие имело место в корпусах медучреждения, которые еще не введены в эксплуатацию и пострадавших от взрыва нет. То же самое утверждают источнники агентства в спасательных службах. Более того, известно, что взрыв не привел к пожару.

Отметим, что в самом конце октября к человеческим жертвам привел взрыв кислородной будки, которая обеспечивала работу челябинской инфекционной больницы. Пациенты скончались не от самого взрыва, а в результате отключения аппаратов искусственной вентиляции легких.