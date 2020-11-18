Беглов высоко оценил работу аппарата Шишлова

В стенах петербургского правительства губернатор Александр Беглов принял уполномоченного по правам человека Александра Шишлова и обсудил с ним социальную политику, проводимую аппаратом последнего. По мнению главы города, омбудсмен и его подчиненные значительно улучшают жизнь петербуржцев в непростой период пандемии, влияя на законотворческий процесс.

Именно благодаря аппарату Шишлова, подчеркнул губернатор, удается заботиться о выживании НКО и посильно поддерживать людей в трудной жизненной ситуации, в том числе бездомных. По наблюдениям градоначальника, не забывает омбудсмен и о тяготах людей, испытывающих финансовые трудности на работе и теряющих ее из-за сложного положения предприятий во время пандемии.

Помимо всего прочего, Беглов выделил в числе достоинств своего собеседника его активную гражданскую позицию и, памятуя о пришедшемся на нынешний год 65-летнем юбилее Шишлова, вручил ему почетную грамоту.

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