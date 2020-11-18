На очередной "Стратегии-18" в Кудрово задержали пятерых активистов

Традиционная акция "Стратегия-18" в поддержку крымских татар, прошедшая в Кудрово, обернулась для ее участников задержаниями. В руки полицейских попали активисты Ольга Смирнова, Ильяс Эшреф, Дмитрий Негодин, Ассан Мумджи и Владимир Шипицын, передает издание "МБХ Медиа Северо-Запад". Демонстрантов доставили в 128 отдел полиции во Всеволожске, расположенный в пятнадцати километрах от Кудрово.

Организаторы "Стратегии-18" воспринимают ее как бессрочную акцию в двух столицах, выходя на улицы с плакатами 18 числа каждого месяца. Иногда участников задерживают превентивно. На акции поднимаются проблемы крымско-татарского народа, который, по мнению активистов, в современной России страдает от избыточного давления и преследования со стороны правоохранительных структур.