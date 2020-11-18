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21:15

Дольщики Normann объявили о завершении голодовки

фото ЗакС политика Дольщики Normann объявили о завершении голодовки

Участники долевого строительства жилых комплексов "На Заречной" и "Три апельсина" написали в Instagram-аккаунте о прекращении голодовки своих активистов. Она продлилась 19 дней.

"Сегодня дома были переданы компании РСТИ и их специалисты начали обустраивать строительный городок. Мы все надеемся, что власти города сдержат свои обещания и стройка будет контролироваться. На данный момент голодовка завершена, сейчас дольщики будут восстанавливаться", - сообщили активисты. 

Накануне вице-губернатор Петербурга Николай Линченко и председатель совета директоров группы компаний "РСТИ" Федор Туркин подписали соглашение о завершении строительства и вводе в эксплуатацию пяти недостроенных домов ЖК "На Заречной" и "Три апельсина". Эти объекты начинала возводить группа компаний Normann, которая в настоящее время признана банкротом.

Предполагается, что ввод корпусов, находящихся в высокой степени готовности, состоится летом 2021 года, а корпуса в низкой степени готовности сдадут в середине 2023 года.

Несколько дольщиков ГК Normann 31 октября начали свою голодовку в фургончике у ЖК "На Заречной". Они требовали возобновить строительство домов. Некоторые из них по ходу акции соглашались на прием пищи и им на смену приходили другие активисты. Трех голодающих человек в разное время увозили на скорой.

Фото: vk.com/Голодовка СПб 31.10.2020


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