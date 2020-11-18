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18 ноября, 22:58

Спортивные мероприятия в Петербурге закроют для зрителей с 23 ноября

фото ЗакС политика Спортивные мероприятия в Петербурге закроют для зрителей с 23 ноября

Губернатор Петербурга Александр Беглов вечером 18 ноября подписал постановление о дополнительных ограничениях в связи с ростом числа зараженных коронавирусной инфекцией.

С 23 ноября запрещается доступ зрителей на все спортивные мероприятия. Кроме того, в торговых центрах приостановят деятельность предприятий общественного питания и ледовых катков.

"Для допуска посетителей на иные ледовые катки устанавливаются дополнительные требования. В зоне катания как открытых, так и крытых ледовых катков должно присутствовать не более 1 человека на 10 кв. м такой зоны",  - сообщили в Смольном.

Кроме того, на крытых катках нельзя будет кататься 30 и более людям. На льду одновременно не смогут находиться спортсмены, проходящие подготовку, и простые граждане. На территории открытых катков должны быть закрыты раздевалки. Требования не затронут профессиональные спортивные клубы.

С 1 декабря в концертных залах, театрах и кинотеатрах может быть занята только четверть зрительских мест. Исключение составляют мероприятия, на которые к 18 ноября уже были проданы билеты.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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