Системный кандидат для Горизбиркома

Центризбирком 18 ноября предложил включить в состав Санкт-Петербургской избирательной комиссии главу администрации Курортного района города Наталью Чечину. После этого она может возглавить Горизбирком - ранее все кандидаты ЦИКа получали именно это кресло. Как на это смотрят петербургские политики и эксперты - в материале ЗАКС.Ру.

Шлейф прошлого

Центральная избирательная комиссия на заседании 18 ноября выдвинула в новые члены Санкт-Петербургской избирательной комиссии главу Курортного района Наталью Чечину. О том, что именно она займет вакантное место и может получить пост председателя, ранее сообщали источники ЗАКС.Ру.

Пока Чечина только рекомендована в состав Горизбиркома, утвердить ее новую должность должен губернатора Петербурга Александр Беглов. Уже после этого Центризбирком сообщит, кого рекомендует в председатели, а члены ГИК должны будут принять окончательное решение. Ранее ЦИК рекомендовал в руководители Санкт-Петербургской избирательной комиссии того, кого выдвинул сам, а члены Горизбиркома одобряли предложение, хотя иногда и не сразу.

Во время заседания Центризбиркома Чечина находилась в Санкт-Петербургской избирательной комиссии, откуда общалась с будущими московскими коллегами по видеосвязи. Члены ЦИК провели небольшое "собеседование", задав главе Курортного района несколько вопросов - в основном, об организации выборов на подконтрольной ей территории. Заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев поинтересовался у Чечиной, сколько в Курортном районе было отказов в регистрации на муниципальных выборах 2019 года. Глава района заявила, что отказов не было:

- У нас не было отказов в регистрации.

- Вообще не было? - удивился Булаев.

- Вообще не было отказов в регистрации, - повторила Чечина.

- Мне с трудом вериться, - признался зампред ЦИК.

И оказался прав. По данным ГАС "Выборы", в Курортном районе избирательные комиссии муниципальных образований отказали потенциальным кандидатам в регистрации 15 раз. Больше всего в поселке Репино - шесть отказов - все самовыдвиженцы. Похожая ситуация была в поселках Песочный и Белоостров, а также в городах Сестрорецк и Зеленогорск.

Как сообщила ЗАКС.Ру активистка и член территориального избиркома №13 Курортного района Анна Шушпанова, о необоснованных отказах во время муниципальной кампании 2019 года она не слышала. Проблемой, по ее словам, было назначение выборов якобы задним числом в МО "Город Зеленогорск".

Шушпанова направляла по этому поводу обращения в Горизбирком и ЦИК. За двоих ответила Санкт-Петербургская избирательная комиссия со ссылкой на пояснения главы муниципалитета и ИКМО. ГИК сообщил, что выборы назначили 9 июня и опубликовали это решение в местной газете "Петербургский посад" и на сайте. Газету передали в библиотеку 10 июня, следует из ответа Горизбиркома (есть в распоряжении ЗАКС.Ру). По словам Шушпановой, библиотека несколько дней была закрыта, а нужный выпуск издания в других местах найти не удалось. Также Горизбирком заявил, что решение о назначении выборов им поступило 20-21 июня - задержка произошла из-за отсутствия "необходимой оргтехники" до 18 июня.

- Я знаю кандидатов, которые ездили в Зеленогорск, ИКМО была закрыта, а потом она открылась, и якобы она уже работала перед этим 10 дней. И вместо 20 дней на подачу документов, осталось 10. Соответственно, многие, из тех кто хотел выдвигаться, не успел собрать подписи и качественно подготовить документацию, - рассказала Шушпанова.

Муниципальный депутат МО "Город Сестрорецк" от Партии Роста Ольга Яковлева в разговоре с ЗАКС.Ру похвалила местный избирком за хорошо организованную работу. По ее словам, все ИКМО в районе отработали положительно. Отчасти это заслуга главы Курортного района Натальи Чечиной, считает Яковлева.

- Территориальная избирательная комиссия здесь очень сильно повлияла, видимо, хорошие провели занятия и обучение - не допустили никаких нарушений со стороны ИКМО. Я наблюдала, как у нас все проходило: все желающие зарегистрировались. У нас была агитационная кампания, никто никого не задерживал, не было никаких нарушений. Комиссия даже помогала кандидатам. То есть не говорилось: "Документы не приняты, мы вам отказываем", наоборот, говорили: "У вас неправильно оформлены документы, у вас есть время поменять и сделать правильно", - рассказала мундеп МО "Город Сестрорецк".

На заседании Центризбиркома 18 ноября Чечину спрашивали и про ее отношение к передаче полномочий от ИКМО территориальным избиркомам. Глава района эту идею поддержала и заявила, что основной задачей Горизбиркома, в ее понимании, станет как раз формирование новых ТИК.

- Насколько я понимаю, сегодня в городе уже существует 34 территориальные избирательные комиссии, к составу которых Николай Иванович [Булаев] предъявил некоторые претензии, и будет формироваться еще 30. Собственно, наверно, это одна из основных задач, которые будут стоять перед городской избирательной комиссией, - сказала руководитель Курортного района.

В своих суждениях Чечина немного ошиблась. В Петербурге до весны 2020 года было 30 ТИКов и планировалось создать еще 34. Часть из них сформировали в апреле, а часть - в июне. Именно к составу новых территориальных избиркомов претензии были у петербургских оппозиционеров и омбудсмена, наблюдателей и Центризбиркома.

Чечина достаточно долгое время проработала на разных позициях в администрации Курортного района. Пришла она туда в 1990 году и трудилась вплоть до 2014 года. Сотрудничала она и с губернатором Петербурга Александром Бегловым, когда он руководил Курортным районом в 1999-2002 годах.

Из районной администрации Чечина ушла на должность руководителя Санкт-Петербургским государственным бюджетным стационарным учреждением социального обслуживания "Дом-интернат ветеранов войны и труда "Красная звезда". В Курортный район она вернулась уже в январе 2019 года. Главой районной администрации ее сделал Беглов, который сам несколько месяцев тогда был врио губернатора Петербурга.

На новом посту Чечина критиковала активистов района, не согласных с деятельностью властей. В феврале 2020 года она заявила, что есть люди, которые для очернения властей придумывают несуществующие зеленые зоны и выступают за их сохранение. Чечина предположила, что такие активисты якобы получают деньги от западных спонсоров. Также она упомянула голосование по поправкам в Конституцию. Само грядущее тогда изменение она похвалила и посетовала на наличие в ее "дружном районе" тех, кто против поправок.

Среди глав районных администраций Чечина занимает третье место по величине дохода за 2019 год. Сумма полученных чиновницей доходов составила 3,2 млн рублей. Владеет Чечина квартирой в 91,1 кв. м, нежилым помещением в 96,6 кв. м и машиноместом, в пользовании же у нее – квартира в 35 кв. м.

"Пусть будет женщина"

Члены ЦИК выбирали нового коллегу в Горизбирком из двух кандидатур: между Чечиной и экс-деканом юрфака РАНХиГС, соавтором Конституции 1993 года Сергеем Цыпляевым. Его уже в третий раз предложила ввести в состав ГИКа организация "Наблюдатели Петербурга". Однако, их инициатива не была одобрена большинством голосов в Центризбиркоме: за Цыпляева проголосовало четыре члена ЦИК, за Чечину - девять.

Сам экс-декан в разговоре с ЗАКС.Ру отметил, что такое решение не стало для него неожиданным. По его словам, ЦИК всегда в этом вопросе поддерживал предложение губернатора Петербурга.

Не удивились решению Центризбиркома и "Наблюдатели Петербурга", сообщила ЗАКС.Ру член Совета организации Мария Чебыкина. По ее мнению, по сравнению с Цыпляевым кандидатура Чечиной "откровенно слабая" в качестве специалиста.

- Как организатора выборов характеризовать ее я, наверно не возьмусь, потому что у нас по Курортному району не так много информации. Но, как известно из открытых источников, это кандидатура, которую предлагает лично губернатор, это его человек, и, соответственно, мы ожидаем, что она на своем посту будет работать в его интересах, а не в интересах избирательной системы, - заявила Чебыкина.

Аналогичного мнения придерживается беспартийный депутат Законодательного собрания Михаил Амосов. Он считает, что руководитель ГИК не должен быть из команды главы города.

- Председатель Горизбиркома не должен быть так связан с руководством города. Он должен быть в хороших отношениях с руководством города, но все-таки это не должен быть человек из их команды. Мы же понимаем, что она из Курортного района, что она с Александром Дмитриевичем [Бегловым] работала длительное время. Понятно, что она удобна губернатору. Но она не должна быть удобна губернатору, она должна следовать закону. Это же все время повторяется. Чечина - это же [бывший председатель ГИК Виктор] Миненко в юбке, - пошутил Амосов ЗАКС.Ру.

Координатор движения за права избирателей "Голос" в Петербурге Наталия Менькова в разговоре с ЗАКС.Ру отметила, что лучшим вариантом было выбрать более независимого кандидата, который явно не аффилирован с той или иной политической группой. Чечина же является человеком из системы - она может быть лояльна нынешнему курсу губернатора, считает Менькова.

- Я пока сейчас не верю, что у нее получится отстоять очень уязвимую для женщин позицию, что она независимый субъект и никто на нее влиять не сможет, - добавила координатор "Голоса" в Петербурге.

Не одобрила назначение Чечиной и член ТИК №13 Шушпанова. По ее мнению, Петербург с новым назначением ждут новые скандалы:

- Я думаю, что она, конечно, справится. Только справится она так, что, я думаю, город будет пожинать очередной позор.

Депутат ЗакСа от ЛДПР Павел Иткин же считает, что Чечина - компромиссная фигура. По его словам, выборы - довольно непростая вещь: нужно учесть множество факторов. От председателя Горизбиркома зависит многое, но комиссия состоит из представителей разных политических организаций и их мнение глава, естественно, тоже должен учитывать, заявил Иткин.

Его коллеги по городскому парламенту депутаты Ольга Ходунова (КПРФ) и Надежда Тихонова ("Справедливая Россия") считают, что личность на посту вероятного председателя Горизбиркома не важна. В данном случае человек будет исполнять необходимые власти функции, уверена Тихонова:

- Мне кажется, неважно, какая будет кандидатура, так или иначе мы понимаем, что она будет выполнять важную роль в монополии партии власти. То есть она так или иначе будет выполнять поставленные задачи партии власти. Это функция, и неважно, какой здесь представитель. Каждый цикл выборов мы видим все новые и новые нарушения, все более они изощренные.

По мнению Ходуновой, от смены руководителей Санкт-Петербургской избирательной комиссии мало что меняется. Надо перестраивать всю избирательную систему для решения проблем с нарушениями и фальсификациями на выборах, считает коммунистка.

- Сейчас смена руководителя, как понимаю, это просто расстановка сил перед предстоящими выборами в Государственную Думу. Значимая ли эта фигура будет для Санкт-Петербурга? Безусловно. Нельзя говорить, что от нее ничего не зависит. Зависит, но все-равно она встроена в эту систему. Нужно менять всю систему.

Беспартийный депутат ЗакСа Максим Резник также считает, что в существующей избирательной системе не так важно, кто станет руководителем Санкт-Петербургской избирательной комиссии.

- Горизбирком для чего? Если для того, чтобы помочь посчитать голоса и определить волеизъявление граждан, то это одно. А поскольку у нас Горизбирком для того, чтобы подогнать под нужные [результаты], то какая разница Чечина или Миненко? Цыпляева я себе плохо представляю в этой должности. Если бы Горизбирком был заточен на первую задачу, то лучше подходил бы Цыпляев, а для второй задачи лучше подходит эта тётя. ЦИК сделал выбор в сторону "пеньков".

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, отвечая на вопрос ЗАКС.Ру, охарактеризовал Чечину как профессионала. Он заявил, что она много лет занималась вопросами избирательной сферы. В частности, курировала эту область во время работы в Курортном районе, отметил Макаров.

- Кандидатура профессиональная. Она сделает все, чтобы авторитет Санкт-Петербургской городской избирательной комиссии был высоким, - уверен спикер.

Его мнение поддержал депутат ЗакСа от "Единой России" Александр Ваймер, который заявил ЗАКС.Ру, что Чечина - хороший специалист. Она много положительного привнесла в работу районной администрации: сама много работает и других заставила, отметил парламентарий. По его мнению, Чечина "не подставит и не подведет" Петербург.

Одобрила решение Центризбиркома муниципальный депутат МО "Город Сестрорецк" Яковлева. Она считает, что Чечина - опытный специалист с волевым характером и довольно дипломатична. Мундеп напомнила, что Горизбирком состоит из представителей разных политических сил и решение принимаются коллегиально. Всю вину на плохую работу комиссии не стоит сваливать на одного человека, считает Яковлева. Она добавила, что настала пора дать руководящее место в избиркоме женщине:

- Женщина во главе всегда лучше. Потому что на протяжении многих лет история показала, что мужчины во главе нашей городской избирательной комиссии ничего хорошего не сделали. С одним неприятности были, вторым недовольна была [председатель ЦИК Элла] Памфилова… Давайте посмотрим - пусть будет женщина.

Пока же официально Чечина не вошла в состав Горизбиркома - на момент публикации материала соответствующее решение губернатора Петербурга не опубликовано на сайте администрации города. Возглавит ли она комиссию ясно станет позже: зампред ЦИК Булаев на заседании 18 ноября напомнил, что сначала главу района должны ввести в состав ГИК, а уже потом Центризбирком на своем заседании решит вопрос по кандидатуре председателя.

София Саттарова

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