Иностранные сайты хотят блокировать и штрафовать за цензуру против россиян и СМИ

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому интернет-платформы будут наказывать за цензуру против россиян и СМИ, передает РИА "Новости".

Законопроект предлагает распространить закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" на владельцев информационных ресурсов, которыми пользуются россияне для распространения информации на русском языке. Документ предполагает, что за цензуру в отношении россиян и российских СМИ по национальности, профессии, религии или из-за зарубежных санкций будет предусмотрена блокировка, замедление траффика и штрафы для сайтов.

Роскомнадзор будет вести перечень владельцев ресурсов-нарушителей. Сначала регулятор будет направлять в их адрес предупреждение о необходимости устранить нарушение, в случае невыполнения требования – блокировать.

В последнее время в СМИ много обсуждалась проблема блокировки каналов российских агентств, в основном государственных, на YouTube, Facebook, Google и в Twitter. За последнее время РКН требовал снять ограничения с фильма RT о протестах в США и других сюжетов канала, материалов "России-1", РИА "Новости" и Sputnik.