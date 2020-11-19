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10:24

ФСБ отказалась возбудить дело об использовании химоружия для отравления Навального

фото ЗакС политика ФСБ отказалась возбудить дело об использовании химоружия для отравления Навального

ФСБ отказалась возбудить дело о разработке и накоплении химического оружия из-за отравления политика Алексея Навального, сообщили юристы Фонда борьбы с коррупцией.

В заявлении юристы просили возбудить дело по ст. 355 УК РФ. В ответе спустя месяц в ФСБ заявили, что оснований для принятия решений по указанным фактам отсутствуют "в связи с их проверкой другим правоохранительным органом".

В ФБК такой ответ сочли отпиской. По мнению сотрудников фонд, ОЗХО уже установил факт применения химоружия в отношении Навального, и "непонятно, зачем ждать решения других органов". Юристы намерены обратиться с жалобой на бездействие ФСБ в Лефортовский суд Москвы.

В конце августа Навальный впал в кому после того, как ему стало плохо в самолете Томск – Москва. Спустя три недели он пришел в себя в немецкой клинике "Шарите", куда его перевезли из больницы Омска, сейчас он восстанавливается после лечения. Согласно выводам ОЗХО, Навального отравили, вероятнее всего, новой версией яда "Новичок".

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