В России впервые зафиксировали более 23 тысяч случаев COVID-19 за день

В России за последние сутки зарегистрировано 23 610 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Прямо сейчас, по официальным данным, коронавирусной инфекцией болеют 454 102 россияна. Всего с марта известно о 2 015 608 случаев заражения, 34 850 умерли от болезни. 463 смерти добавлены в статистику за минувший день.

В Петербурге заболеваемость не снижается, уже четвертый день подряд фиксируется более 2 тысяч случаев заражения. За прошедший день заболели еще 2 312 петербуржцев, всего, по данным штаба, сейчас болеют 32 437 горожан (90 400 за все время эпидемии). В списки умерших от коронавируса добавили еще 72 человека, всего в Петербурге от инфекции умерли не менее 4 763 пациентов.

В Архангельской области число зараженных коронавирусом возросло до 27 312 человек (+334), в Мурманской – до 24 372 (+269), в Коми – до 18 235 (+278). В Ленобласти всего заболели 14 692 человек (+197), в Карелии – 11 067 (+299), в Псковской области – 10 367 (+165). В В Новгородской области в статистику внесены 9 734 заболевших (+170), в Вологодской – 9 491 (+172), в Калининградской – 9 415 (+161), в НАО – 602 (+8).