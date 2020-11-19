Россия подала в ВОЗ заявку на регистрацию вакцины от коронавируса "Спутник V"

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в эфире "Эха Москвы" заявила, что производители вакцины "Спутник V" подали заявку на ее сертификацию в ВОЗ.

Вуйнович подчеркнула, что ВОЗ еще не высказывалась за какую-либо вакцину, поскольку они все еще проходят оценку. Пока вакцины проходят "условную сертификацию" в своих странах, отметила представитель ВОЗ.

"Мы что "Спутник" вакцина подала на сертификацию в Женеву, в штаб-квартиру ВОЗ", - приводит РИА "Новости" слова Вуйнович.

"Спутник V" стала первой зарегистрированной вакциной от коронавируса: о ее регистрации объявили 11 августа. При этом пока продолжаются клинические исследования.