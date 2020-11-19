Следствие добивается ареста экс-главы КУГИ Куракина по делу о взятке

Следственный комитет обратился в Басманный суд Москвы с ходатайством об аресте зампреда правительства Подмосковья, бывшего главы комитета по управлению городским имуществом Петербурга Дмитрия Куракина по делу о получении взятки, передает ТАСС.

Куракина подозревают в нарушении ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Также по этому делу следствие просит арестовать экс-начальника ФГАУ "Оборонлес" Владислава Холодкова и главы АО "Мальтинский военный лесхоз" Максима Ан. Члены ОНК Москвы сообщали, что Куракин, находящийся в изоляторе, вину не признает.

О задержании Куракина стало известно накануне. Ему вменяют эпизоды мошенничества, связанные с временами его работы в Минобороны в 2012 – 2017 год. За день до этого к Куракину пришли с обысками.

Куракин стал начальником департамента имущественных отношений Минобороны в 2012 году после того, как покинул пост главы КУГИ.