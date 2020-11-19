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13:13

Москалькова призвала пересчитать плату за обучение в вузах после введения удаленного обучения

фото ЗакС политика Москалькова призвала пересчитать плату за обучение в вузах после введения удаленного обучения

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что считает целесообразным пересчитать стоимость очной формы обучения в вузах из-за перевода студентов на дистанционный режим обучения, передает РИА "Новости".

В тематическом докладе омбудсмена по защите прав человека в условиях эпидемии коронавируса Москалькова указала, что студенты заплатили за очную форму обучения, но не получают оплаченные услуги "в связи с переходом образовательных организаций на дистанционный формат обучения".

Также в докладе Москалькова затронула тему детских садов: из-за эпидемии родители не могли прикрепить ребенка к дошкольному учреждению. Омбудсмен предлагает открыть дежурные группы для детей, родители которых работают во время действия ограничительных мер.

11 ноября Минобрнауки опубликовал приказ, согласно которому подведомственные вузы Петербурга и Москвы переведены на дистанционное обучение с 13 ноября по 6 февраля из-за эпидемии коронавируса. Региональным университетам рекомендовано принять такое же решение в зависимости от ситуации в каждом отдельном субъекте России.

 

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