Следователи просят избрать аудитору Меню запрет действий по делу о растрате 700 млн рублей

Следственный комитет направил в Басманный суд Москвы ходатайство об избрании аудитору Счетной палаты Михаилу Меню запрета определенных действий по делу о растрате 700 млн рублей, передает РИА "Новости".

Установить такую меру пресечения следствие просит на срок до 18 января, уточнила представительница суда.

Накануне Меня задержали, ему предъявили обвинение в растрате. По версии следствия, он в 2011 году, будучи губернатором Ивановской области, распорядился принять ряд документов, по которым компания "Ивановский бройлер" под видом займов получила из бюджета 700 мн рублей.