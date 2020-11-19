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13:52

Следователи просят избрать аудитору Меню запрет действий по делу о растрате 700 млн рублей

фото ЗакС политика Следователи просят избрать аудитору Меню запрет действий по делу о растрате 700 млн рублей

Следственный комитет направил в Басманный суд Москвы ходатайство об избрании аудитору Счетной палаты Михаилу Меню запрета определенных действий по делу о растрате 700 млн рублей, передает РИА "Новости".

Установить такую меру пресечения следствие просит на срок до 18 января, уточнила представительница суда.

Накануне Меня задержали, ему предъявили обвинение в растрате. По версии следствия, он в 2011 году, будучи губернатором Ивановской области, распорядился принять ряд документов, по которым компания "Ивановский бройлер" под видом займов получила из бюджета 700 мн рублей.

Мень был главой Ивановской области в 2005 – 2013 годах. После этого он стал министром строительства и оставался на этом посту до 2018 года, затем стал аудитором Счетной палаты.

 

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