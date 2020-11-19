Суд оправдал врио ярославской колонии по делу о пытках заключенного Макарова

Дзержинский суд Ярославля оправдал врио начальника исправительной колонии № 1 Дмитрия Николаева и его заместителя Игита Михайлова по делу о пытках заключенного, сообщает Telegram-канал "Ярославское дело". По версии суда, их вина не доказана достаточно.

Других фигурантов дела приговорили к реальным срокам наказания. Алексея Микитюка и Сипана Мамояна осудили на три года колонии, Дмитрия Соловьева, Сергея Драчева и Руслана Цветкова – на три с половиной года. Алексею Андрееву назначили три года и два месяца колонии. Их отпустили в зале суда, засчитав время под арестом.

Александр Морозов, Алексей Бровкин, Игорь Богданов и Андрей Зыбин приговорены к четырем годам колонии, Максим Яблоков – к четырем годам и трем месяцам.

Фигурантов дела обвиняли в избиении заключенного ИК-1 Ярославля Евгения Макарова. Видеозапись с издевательствами над ним опубликовала "Новая газета" в 2018 году. На видео около 10 человек пытками выбивают из Макарова показания. По возбужденному после этому делу арестовали 15 сотрудников колонии, позже СМИ публиковали и другие видео с издевательствами над заключенными.