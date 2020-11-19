Экс-министр транспорта Дитрих станет гендиректором ГТЛК

Бывший министр транспорта России Евгений Дитрих с 20 ноября займет пост генерального директора "Государственной транспортной лизинговой компании", передает ТАСС со ссылкой на представителей компании.

Дитрих будет избран гендиректором компании с 20 ноября сроком на пять лет. На этом посту он сменит Михаила Полубояринова, который уходит в отставку сегодня.

Дитрих был министром транспорта до увольнения 9 ноября. В тот день в отставку ушли также главы Минприроды, Минстроя и Минэнерго. Сообщалось, что Дитриху предлагали занять пост губернатора Белгородской области, но он от этой возможности отказался.

фото: пресс-служба Кремля