Каждый год в Петербурге на 10-15% растет производство лекарств

Сегодня, 19 ноября, в Ленэкспо стартовали XIII Петербургский инновационный форум и XXIV Международный форум "Российский промышленник", проходящие в режиме видеоконференции, передает пресс-служба Смольного. Выступая на их открытии, губернатор Александр Беглов отметил успехи городских фармацевтических компаний за последнее время. Так, по имеющимся у него данным, объемы лекарственной продукции растут на 10-15% ежегодно, что приносит до 35 млрд рублей в год. В свою очередь, медицинские изделия и оборудование производят порядка 100 компаний, и доход от экспорта их продукции достигает ежегодных 15,5 млрд рублей.

"Ваша встреча в трудное для всего мира время посвящена тандему врачей и промышленников. Нам очень важно услышать мнение медиков – какие технологии нужны современной медицине. Что может сделать промышленность, чтобы помочь людям", - подчеркнул в своем обращении к участникам форума Беглов.

По мнению главы города, Петербург был и остается лидером инноваций.

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