РПЦ начала вести учет "лжесвященников"

На сайте синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ появился раздел, посвященный борьбе со злоупотреблениями в интернете, где, среди прочего, обращает на себя внимание так называемый список лжесвященников. В него на сегодняшний день входят десять человек. Большинство из них - лишенные сана деятели.

С точки зрения руководства московского патриархата, они "выдают себя в интернете за священнослужителей и тем самым вводят верующих в заблуждение".

Ожидается, что перечень имен неизбежно будет расширяться. В том же разделе размещена информация о сайтах, на которых от лица РПЦ и при этом без ее разрешения собирают деньги.