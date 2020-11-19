Беглов внес поправку к бюджету, сокращающую уровень его дефицита

В результате внесенной петербургским губернатором Александром Бегловым поправки ко второму чтению бюджета на следующий год его дефицит сократился на 20,7 млрд рублей, передает пресс-служба Смольного. Увеличение доходов на 29,8 млрд главным образом связано с поступлением налоговых и неналоговых доходов (25,6 млрд), а оставшийся "кусок" добавляет Москва. Освоить высвобождаемые средства планируется, прежде всего, проводя мероприятия по борьбе с распространением пандемии, которые, по предварительным подсчетам, отнимут у города 3,1 млрд рублей. На социальные выплаты безработным потратят 1 млрд рублей. Кроме того, 5,3 млрд потребует дополнительное финансирование Адресной инвестиционной программы.

"Город полностью выполнит свои социальные обязательства, несмотря на непростую экономическую ситуацию. Мы выделили средства на доплаты медикам, на поддержку бизнеса. Серьезной помощью городу в борьбе с коронавирусом стали федеральные средства", - описал ситуацию Беглов.

Таким образом, по сравнению с результатами первого чтения бюджета дефицит после губернаторской поправки снизится с 20,4% до 13,4%. То есть, теперь он составит 78,9 млрд при доходах в размере 639,8 млрд и расходах в размере 718,7 млрд рублей.

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