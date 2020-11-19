18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

16:59

КГА предложил четыре альтернативных места для "съезжающего" дельфинария

фото ЗакС политика КГА предложил четыре альтернативных места для "съезжающего" дельфинария

Чиновники из КГА определил четыре объекта, один из которых теоретически мог бы занять закрывающийся на Крестовском острове дельфинарий, передает "Интерфакс". Таким местом, по их мнению, могли бы стать участки в Шипкинском переулке (Купчино), на перекрестке Долгоозерной и Парашютной улиц (Приморского района), на Гостилицкой улице (Петергоф) и на проспекте Ветеранов. Теперь предложение КГА рассмотрит комитет по культуре.

В прессе распространились сообщения, что переждать период безвременья руководство дельфинария вместе со своим хозяйством намерено у Черного моря. В октябре ему не удалось договориться о продлении аренды с собственником здания на Крестовском острове, который решил приступить к капитальному ремонту. На 22 ноября намечено последнее представление.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
18:58 Максим Шевченко, "Медуза" и "Довод" получили по 5-миллионному иску от Пригожина

18:30 Елин: Петербург вышел на плато по госпитализации коронавирусных больных

17:56 У здания Минздрава задержали коммунистов, протестовавших против оптимизации медицины

17:39 Соколов ждет наделения Смольного правом полного контроля и надзора за речным транспортом

17:12 Аудитору Меню на два месяца запретили пользоваться интернетом и менять местонахождение

16:59 КГА предложил четыре альтернативных места для "съезжающего" дельфинария

16:36 Беглов внес поправку к бюджету, сокращающую уровень его дефицита

16:19 РПЦ начала вести учет "лжесвященников"

15:58 Каждый год в Петербурге на 10-15% растет производство лекарств

15:20 В Белоруссии создателей Telegram-канала NEXTA внесли в список террористов

14:50 Экс-министр транспорта Дитрих станет гендиректором ГТЛК

14:22 Суд оправдал врио ярославской колонии по делу о пытках заключенного Макарова

13:52 Следователи просят избрать аудитору Меню запрет действий по делу о растрате 700 млн рублей

13:13 Москалькова призвала пересчитать плату за обучение в вузах после введения удаленного обучения

12:45 С улиц Петербурга убрали почти 50 кубометров первого снега

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru