КГА предложил четыре альтернативных места для "съезжающего" дельфинария

Чиновники из КГА определил четыре объекта, один из которых теоретически мог бы занять закрывающийся на Крестовском острове дельфинарий, передает "Интерфакс". Таким местом, по их мнению, могли бы стать участки в Шипкинском переулке (Купчино), на перекрестке Долгоозерной и Парашютной улиц (Приморского района), на Гостилицкой улице (Петергоф) и на проспекте Ветеранов. Теперь предложение КГА рассмотрит комитет по культуре.

В прессе распространились сообщения, что переждать период безвременья руководство дельфинария вместе со своим хозяйством намерено у Черного моря. В октябре ему не удалось договориться о продлении аренды с собственником здания на Крестовском острове, который решил приступить к капитальному ремонту. На 22 ноября намечено последнее представление.