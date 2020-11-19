Соколов ждет наделения Смольного правом полного контроля и надзора за речным транспортом

Курирующий транспортную отрасль петербургский вице-губернатор Максим Соколов выступил с предложением сосредоточить надзор и контроль за внутренними водными путями в руках городских чиновников, чтобы ответственность не "размывалась" между ними и Ространснадзором. Свои мысли он адресовал депутатам Государственной думы и профильным министерствам, побуждая их внести соответствующий законопроект на рассмотрение депутатов.

"Те названия Петербургских рек, которые мы знаем с детства, Фонтанка, Мойка и в гранит одетая со времен Пушкина Нева, также нуждаются в необходимом развитии путевого хозяйства и улучшении содержания. <...> К сожалению, есть случаи, когда маломерные суда с пассажирами на борту выходят с некоторыми нарушениями на внутренние водные пути. Здесь единый контроль будет залогом безопасности перевозоr", - отметил чиновник, выступая на тематической конференции в Москве.

На этом мероприятии Соколов также привел в качестве примера для подражания петербургские наработки в области водного электротранспорта - в частности, экологичный катамаран "Эковольт".

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