Максим Шевченко, "Медуза" и "Довод" получили по 5-миллионному иску от Пригожина

Бизнесмен Евгений Пригожин, считающийся приближенным к Кремлю, подал новые иски о защите чести, достоинства и деловой репутации к представителям журналистского сообщества. Истец требует по 5 млн рублей от публициста и политика Максима Шевченко, главреда "Медузы" Ивана Колпакова и главреда издания "Довод" Ильи Косыгина. Поводом для новых претензий Пригожина стало интервью, вышедшее с Шевченко в "Доводе", где он упоминает бизнесмена в нелицеприятном контексте. В свою очередь, "Медуза", по мнению истца, провинилась тем, что в тексте интервью стоит ссылка на ее старый материал, тоже посвященный страницам биографии Пригожина.

Истец требует удаления возмущающих его материалов в течение десяти дней с момента вступления решения в силу, а также опубликования официального опровержения.

Нынешней осенью Пригожин уже подавал целую серию многомиллионных исков к оппозиционерам. Среди ответчиков, помимо Шевченко, числятся Алексей Навальный, Владимир Милов, Леонид Волков и Любовь Соболь.