Активистам Юго-Запада удалось добиться от чиновников строительства новых детсадов

Активисты Красносельского района сообщили о готовности Смольного построить долгожданные социальные объекты, о чем они узнали из пришедшего официального ответа чиновников. Скан письма разместил в паблике "Петербургский гражданин" депутат МО "Южно-Приморский" Валерий Веремейчик. Речь идет о детском саде на 110 мест, который должен будет появиться на улице Адмирала Трибуца до 2024 года, а также о школе и еще одном садике за жилым комплексом "Легенда героев".

"Спасибо всем тем, кто писал многочисленные обращения, подписывался под коллективными письмами в адрес Правительства Санкт-Петербурга, и стоял в пикетах! Именно благодаря Вам Смольный озаботился вопросами строительства школ и детских садов в БЖ (район "Балтийской жемчужины" - прим. ЗАКС.Ру) и взялся за разрешение проблем обманутых новосёлов", - написал Веремейчик.

Строительство будет реализовано в рамках концессионного соглашения, и, по всей видимости, в него вступит Сбербанк.