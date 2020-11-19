Петербургские волонтеры массово развозят врачей по домам пациентов

Двадцать пять петербуржцев, водящих машину, присоединились к городской акции "Подвези врача", стартовавшей накануне, 18 ноября, передает пресс-служба Смольного. Пока волонтеры "обслуживают" три района - Кировский, Пушкинский и Московский, доставляя медиков по вызовам "домашних" пациентов. Проект курирует комитет по молодежной политике.

"Участковые врачи находятся на переднем крае борьбы с коронавирусом. Вызовов много. И от того, как быстро они приедут к больному и поставят ему диагноз, нередко зависит жизнь людей", - отметил, благодаря неравнодушных горожан, губернатор Александр Беглов.

Как и полагается, автомобиль после каждой такой поездки обрабатывается санитайзером, а водитель и врач используют средства индивидуальной защиты. В целом же помочь гражданам в пандемию, по последним данным петербургских чиновников, вызвались 852 волонтера. Работают из них 629 человек, получивших аккредитацию.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.