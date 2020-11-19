ЗСД и выплаты врачам: Как Беглов предложил изменить бюджет 2020 года

Губернатор Петербурга Александр Беглов подготовил свою поправку к осенней корректировке бюджета 2020 года. Больше денег власти решили направить на покупку лекарств против коронавируса и на выплаты медицинским сотрудникам. Не обошлось и без увеличение затрат на ЗСД и правительственный телеканал. В целом, администрация ожидает увеличение расходов до 718,7 млрд рублей, а доходов - до 629,7 млрд рублей.

Пришли налоги

Комитет финансов Петербурга 19 ноября опубликовал губернаторскую поправку к проекту корректировки бюджета 2020 года. Как следует из документа, расходы в 2020 году хотят увеличить на 9,1 млрд рублей до 718,7 млрд рублей. Доход города может вырасти на 29,8 млрд рублей до 639,7 млрд рублей. Такой рост произошел благодаря "безвозмездным поступлениям" из госбюджета - более 4 млрд рублей. Еще 74,87 млн рублей пришли в бюджет от продажи материальных и нематериальных активов города. Больше же всего денег принесли разного вида налоги: на имущество, на совокупный доход, на прибыль и на товары. В общей сложности выходит около 25,9 млрд рублей. Часть же налогов выпадает из бюджета, и итоговая сумма их поступлений в казну составила 25,6 млрд рублей.

Также администрация города сократила расходы на содержание ряда ведомств. В частности, урезали выплаты персоналу Санкт-Петербургской избирательной комиссии или территориальных избиркомов на 10 млн рублей. В случаях с другими ведомствами губернатор предложил сократить расходы на их содержание и направить деньги на что-то другое. Например, у городской администрации сократилась статья на собственное содержание на 249 тысяч рублей, но та же сумма добавлена в пункт о расходах на награду губернатора Петербурга "За доблесть в спасении".

Борьба с COVID-19

В корректировке бюджета добавлены средства на борьбу с коронавирусом. У комитета по здравоохранению сократили бюджет на переоснащение медорганизаций под борьбу с COVID-19 на 222 млн рублей. При этом, ряду администраций районов глава города добавил финансов на перепрофилирование медучреждений. В частности, деньги получили Курортный (19 млн рублей), Московский (118,5) и Петродворцовый (84,7) районы - в сумме около 222 млн рублей.

У комитета по здравоохранению увеличена сумма на стимулирующие выплаты медицинским сотрудникам, которые работают с больными коронавирусом. Расходы ведомства на эти цели выросли на 1,58 млрд рублей.

От правительства деньги добавили и учреждениям, которые организуют мероприятия по борьбе с коронавирусом (47 млн рублей) и которые проводят лабораторную диагностику заболевания (15,7 млн рублей).

При этом, у комитета по социальной политике вычли 17,9 млн рублей на стимулирующие выплаты работникам стационаров, которые оказывали услуги больным коронавирусом.

Губернатор решил перераспределить часть расходов комитета по здравоохранению. Здесь сократили траты на оказание высокотехнологичной помощи (4,4 млн рублей), на бесплатные медикаменты для граждан (8,8 млн рублей), на совершенствование системы оказания помощи онкобольным (13,9 млн рублей) и другие пункты. Увеличиваются же расходы на покупку лекарств для больных сахарным диабетом (8,8 млн рублей).

Борьбу с коронавирусом администрация губернатора намерена спонсировать и на районном уровне - в частности, администрации получат дополнительные деньги и на препараты для лечения коронавируса и на стимулирующие выплаты медработникам. Больше всего на это денег получила администрация Московского района - 179 млн рублей. Также больше 100 млн рублей на лекарства против COVID-19 и стимулирующие выплаты дополнительно получат Выборгский, Калининский, Красногвардейский, Курортный, Невский, Приморский и Фрунзенский районы. Администрации Кировского района на перечисленные нужды добавили 94 млн рублей, Красносельскому - 79,5 млн рублей, а Петродворцовому - 50,6 млн рублей. Остальные районные администрации получили прибавку менее 50 млн рублей. Меньше всех дополнительных денег на лекарства от коронавируса и поддержку медработников у Кронштадтского района - 24,17 млн рублей.

Кроме того, администрации Московского района добавлено денег на ремонт учреждений здравоохранения (49,8 млн рублей), покупку необходимого медоборудования (26 млн рублей) и на еще на субсидии организациям (12,9 млн рублей). Финансы на оборудование для медицинских организаций и ремонт их помещений добавили и администрации Петродворцового района - 133 млн рублей, а Петроградскому району выделили 18,9 млн рублей на необходимое медоборудование.

Дополнительное и перенесенное

Губернатор предложил увеличить субсидирование ряда программ. Например, он добавил 149,8 млн рублей на концессионное соглашение по созданию и эксплуатации трамвайной сети в Красногвардейском районе. Дополнительные финансы администрация решила направить и на инвестирование ЗСД - 2,23 млрд рублей. А вот расходы на государственную программу "Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга" уменьшили на 1,87 млрд рублей. Эти деньги должны были пойти на работы по строительству метрополитена в городе, следует из поправки губернатора.

Смольный сократил траты и на адресно-инвестиционные программы по развитию дошкольного и общего образования - эти строки расходов комитета по строительству лишились по 200 млн рублей бюджетных денег.

А вот комитету по печати и взаимодействию со СМИ выделили еще 23 млн рублей на содержание телеканала "Санкт-Петербург". Изначально на работу этого СМИ в 2020 году было запланировано потратить 1,05 млн рублей.

Смольный перераспределил расходы комитета по науке и высшей школе. Теперь ведомство не будет тратить 3,4 млн рублей на Губернаторский новогодний студенческий бал, но сможет выдать субсидии в 7,66 млн рублей государственным профессиональным образовательным организациям на выполнение госзадания.

Комитет по развитию туризма вместо денег на культурно-познавательный туризм и работу "Конгрессно-выставочного бюро" должен перенаправить 15 млн рублей на комплексное развитие туристической инфраструктуры Петербурга.

Комитету по труду и занятости населения добавили миллиард рублей на социальные выплаты безработным. Деньги направят из резервного фонда правительства страны.

Комитет по социальной политике получил еще 565 млн рублей для ежемесячных выплат на детей 3-7 лет.

77,46 млн рублей вычли из расходов комитета территориального развития. Ранее планировалось, что эти деньги пойдут на оплату Всероссийской переписи населения в 2020 году. Однако, перепись перенесли на 2021 год, на что Смольный заложил 86 млн рублей в бюджете на следующий год.

Предложил губернатор исключить из расходов и проведение Санкт-Петербургского международного культурного форума - 100 млн рублей. Мероприятие планировали провести осенью 2020 года, но из-за роста числа заболевших коронавирусом его перенесли на 2021 год.

София Саттарова

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