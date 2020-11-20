"Коммерсантъ": Дело аудитора Меня прекратят из-за истечения срока давности

Дело в отношении аудитора Счетной палаты Михаила Меня будет прекращено из-за истечения срока давности, пишет "Коммерсантъ".

Срок давности уголовных дел о растрате составляет 10 лет. Меню вменяют преступление, совершенное в начале 2011 года. Пока Меню установили ограничение определенных действий до 18 января 2021 года. Издание отмечает, что за три-четыре месяца, что остались до истечения срока давности, следствие не успеет закончить расследование.

Меня задержали 18 ноября. По версии следствия, он в 2011 году, будучи губернатором Ивановской области, распорядился принять ряд документов, по которым компания "Ивановский бройлер" под видом займов получила из бюджета 700 мн рублей.

Мень был главой Ивановской области в 2005 – 2013 годах. После этого он стал министром строительства и оставался на этом посту до 2018 года, затем стал аудитором Счетной палаты.