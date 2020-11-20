РБК: Правительство решило упразднить Россвязь и Роспечать

Правительство решило ликвидировать Федеральное агентство связи (Россвязь) и Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать), пишет РБК со ссылкой на источники.

По данным издания, полномочия упраздняемых агентств будут переданы Минцифры.

Ранее о возможной ликвидации этих агентств сообщал депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он говорил, что произойти это может в рамках оптимизации Минцифры, и это "дело ближайшего будущего". При этом он давал понять, что к Роскомнадзору "вопросов нет и быть не может".

В России с 1 января 2021 года начнется реформа системы госуправления, которая продлится до апреля. Ожидается, что в ее рамках сократят штаты в министерствах и региональных подразделениях на 5-10%.