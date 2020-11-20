Россиянин получил 13 лет колонии за попытку передать ЦРУ данные о разработках вооружения

Брянский областной суд приговорил россиянина Юрия Ещенко к 13 годам колонии строгого режима, признав виновным в госизмене, передает "Интерфакс" со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Мужчина признан виновным по ст. 275 УК РФ (госизмена). Он работал в организации, которая занималась в Североморске обслуживанием радиоэлектронных систем кораблей Северного флота. По версии следствия, Ещенко "в корыстных целях" решил передать США информацию о "перспективных разработках" российского военно-промышленного комплекса.

С 2015 по 2017 год Ещенко, полагало следствие, целенаправленно копировал секретную документацию на комплексы вооружения, используемые на Северном флоте. В начале 2019 года он установил контакт с ЦРУ, отметили в ФСБ.

Ещенко задержали в июле в 2019 года в Брянской области при попытке передать секретные сведения иностранной спецслужбе. В суде он признал вину.