Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Муниципал

12:50

Песков предложил повесить в МО "Смольнинское" портреты и Путина, и Пушкина

фото ЗакС политика Песков предложил повесить в МО "Смольнинское" портреты и Путина, и Пушкина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал инцидент с порванным портретом Путина в МО "Смольнинское", предложив повесить рядом и изображение президента, и портрет поэта Александра Пушкина, передает РБК.

"Хочется посоветовать им повесить (портреты) и Путина, и Пушкина, и успокоиться на этом", - сказал Песков.

Он заявил, что в Кремле вряд ли могут "позитивно оценивать факт того, что кто-то порвал фотографию Путина". "Все-таки это наш президент и, наверное, это плохо — так себя вести и так поступать", - считает Песков.

Представитель Кремля отметил, что не существует никаких инструкций о размещении портретов Владимира Путина в госучреждениях, передает РИА "Новости".

"Это никак не регламентировано. Никаких инструкций на этот счет нет и быть не может", - сказал Песков в ответ на вопрос о том, как Путин относится к традиции обязательно вешать его портреты в зданиях органов власти.

18 ноября на заседание депутатов МО "Смольнинское" прибыли сотрудники полиции из-за того, что депутат Никита Юферев порвал портрет Путина. Муниципалы каждый раз вешают в помещении местной администрации портрет поэта Александра Пушкина вместо Путина, но каждый раз портрет президента возвращают обратно.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
15:54 Рыбаков указал генпрокурору на малый объем медицинских расходов в проектах бюджетов

15:50 "Коммунисты России" предложили своего кандидата в члены Горизбиркома

15:20 Максим Шевченко нашел иск Пригожина "смешным и странным"

14:54 Прокуратура просит назначить Шестуну 20 лет колонии

14:19 Рособрнадзор перенес итоговые сочинения для 11-х классов на весну из-за коронавируса

13:47 Участковые врачи в Петербурге смогут диагностировать коронавирус без тестов

13:24 Омскую студентку оштрафовали на 320 тысяч рублей за оправдание теракта в Новой Зеландии

13:22 Муниципал: Жительница МО "Дачное" требует публичных извинений от главы муниципалитета

12:50 Муниципал: Песков предложил повесить в МО "Смольнинское" портреты и Путина, и Пушкина

12:25 Бастрыкин предложил закрепить факт геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны

11:58 Глава Роспечати: Миссия выполнена, мне не стыдно за нашу деятельность

11:33 В Госдуме призвали наказывать автомобилистов за превышение скорости на 1 км/ч

11:04 В России впервые выявили более 24 тысяч зараженных коронавирусом за день

10:44 Россиянин получил 13 лет колонии за попытку передать ЦРУ данные о разработках вооружения

10:21 Путин упразднил Роспечать и Россвязь

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru