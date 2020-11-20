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13:24

Омскую студентку оштрафовали на 320 тысяч рублей за оправдание теракта в Новой Зеландии

фото ЗакС политика Омскую студентку оштрафовали на 320 тысяч рублей за оправдание теракта в Новой Зеландии

Суд назначил штраф в 320 тысяч рублей 20-летней студентке из Омской области, признав виновной в оправдании терроризма из-за комментария о теракте в Новой Зеландии, сообщает местное управление Следственного комитета.

Девушку признали виновной по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма в интернете). Суд установил, что она оставила в соцсети под новостями о теракте комментарии, в которых "оправдала действия, связанные с насилием по отношению к группе лиц, объединенных по признаку принадлежности к определенной религии".

Это далеко не первый случай приговора по этой статье из-за комментариев о теракте в Новой Зеландии. В начале ноября за схожий комментарий на 400 тысяч рублей оштрафовали омского военнослужащего. В сентябре жителя Калининграда приговорили к штрафу в 350 тысяч рублей за подобный комментарий, в октябре такой же штраф обязали выплатить жителя Петропавловска-Камчатского. В мае уроженца Омска Дмитрия Павельчука отправили в колонию на два года. На 600 тысяч рублей был оштрафован еще один житель Петропавловска-Камчатского.

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