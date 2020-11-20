Жительница МО "Дачное" требует публичных извинений от главы муниципалитета

Жительница муниципального образования "Дачное" Наталья Егорушкина направила письмо в МО с требованием к главе муниципалитета Вадиму Сагалаеву извиниться за высказывание в ее адрес. Об этом Егорушкина сообщила ЗАКС.Ру.

По ее словам, 19 ноября на публичных слушаниях по бюджету муниципалитета Сагалаев зачитал ее предложение об изменении финансирования двух программ. Егорушкина сообщила, что она рекомендовала перенаправить 120 тысяч рублей с мероприятия по военно-патриотическому воспитанию на экологическое просвещение. Сагалаев ее предложение отклонил и заявил, что она якобы радеет за смену российского флага над городом, рассказала жительница муниципалитета. Это же следует из видеозаписи с публичных слушаний по бюджету МО в социальных сетях.

- Я вам скажу одну умную вещь, мы можем такой красавец город сделать, все будет экологически с иголочки, все будет работать как часы… Но, если не будет патриотического воспитания, не будет центра допризывной подготовки, не будет военных училищ, то висеть будет не российский флаг над этим городом, а флаг другого государства. За что вы и радеете, кстати, - произнес Сагалаев, указывая в сторону Егорушкиной.

Она рассказала, что удивилась такому заявлению главы муниципалитета. По словам жительницы, она всегда считала себя патриоткой и слова Сагалаева ее задели:

- Я никогда не радела за то, чтобы какие-то чужие флаги… В общем, полная чушь. И я, честно, очень оскорблена таким выражением в свою сторону.

Егорушкина уточнила, что в письме в муниципалитет требует от Сагалаева принести ей публичные извинения на ближайшем заседании совета при включенной трансляции. По ее словам, заседание должно пройти в начале декабря. Если же извинений не последует, жительница муниципалитета, по ее словам, раздумывает над подачей гражданского иска.

ЗАКС.Ру не удалось связаться с Сагалаевым. В муниципалитете сообщили, что в настоящий момент он находится на совещании, а затем планирует объезд территории.

София Саттарова