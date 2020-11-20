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13:47

Участковые врачи в Петербурге смогут диагностировать коронавирус без тестов

фото ЗакС политика Участковые врачи в Петербурге смогут диагностировать коронавирус без тестов

Участковые врачи Петербурга смогут диагностировать у пациентов коронавирус без сдачи теста, передает 78.ru со ссылкой на замглавы комитета по здравоохранению Андрея Сарана.

По словам Сараны, подтвердить коронавирус клинически можно благодаря типичным симптомам. К ним относят отсутствие обоняния, изменение вкуса, повышение температуры и ломоту суставов.

"Если к этому комплексу симптомов ОРВИ накладывается эпидситуация — например, если у пациента с этими симптомами кто-то заболел дома или на работе, тогда мы говорим о клиническом подтверждении коронавируса. Так, участковый может назначить препараты только через клиническое подтверждение диагноза и выдать их пациенту при первом посещении на дому", - пояснил Сарана.

Представитель комздрава сообщил, что бесплатное лечение пациентов с коронавирусом в рамках выделенных правительством средств обходится городскому бюджету в 3 – 16 тысяч рублей в зависимости от формы заболевания.

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