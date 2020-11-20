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15:20

Максим Шевченко нашел иск Пригожина "смешным и странным"

фото ЗакС политика Максим Шевченко нашел иск Пригожина "смешным и странным"

Публицист и политик Максим Шевченко прокомментировал 5-миллионный иск, который подал к нему бизнесмен Евгений Пригожин, считающий, что в разговоре с изданием "Довод" оппонент задел его честь и деловую репутацию. Известие не стало для ответчика неожиданностью, поскольку ему уже приходили некие угрозы, однако в целом он оценивает иск как "смешной и странный". Во многом это из-за того, что Шевченко в интервью оперировал информацией из открытых источников. Вместе с тем, отмечает публицист, Пригожин выбирает для юридического разбирательства наиболее уязвимые мишени (он, "Медуза" и "Довод") и не имеет претензий к иным источникам.

"Ряд других изданий опубликовал информацию, которая находится в открытом доступе, причем не домыслы, а, в том числе, материалы из дела на некого Евгения Викторовича Пригожина, которое было заведено в Ленинграде еще в 80-е годы и с выдержками, с фотовыдержками из этих материалов. Где, что за издание, я думаю, они прекрасно знают в "Конкорде", что это за издание. Они любят играть в такие игры, вот пусть и поиграют и подадут иск к этому изданию. Но к этому изданию они испугаются подать иск, потому что за ним стоят очень серьезные, большие люди", - произнес он в интервью "Эху Москвы".

Шевченко подчеркнул, что не считает подобного рода исковые заявления цивилизованным способом выяснения отношений, но, "если кто-то любит сутяжничать, судиться, то это его право".

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