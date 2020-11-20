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15:50

"Коммунисты России" предложили своего кандидата в члены Горизбиркома

фото ЗакС политика "Коммунисты России" предложили своего кандидата в члены Горизбиркома

Партия "Коммунисты России" направили в администрацию губернатора Петербурга пакет документов о выдвижении своего кандидата Александра Сахарова в члены Санкт-Петербургской избирательной комиссии, сообщил ЗАКС.Ру руководитель отделения партии Сергей Малинкович. Он рассказал, что Сахаров долгое время работал в администрации Калининского района. Также кандидат "Коммунистов России" был заместителем председателя Территориальной избирательной комиссии №30 и кандидатом в депутаты, отметил Малинкович. 

- Это очень опытный административный работник, который очень хорошо знает выборный процесс, - заявил руководитель реготделения партии.

Он добавил, что "Коммунисты России" рассчитывают на рассмотрение их кандидатуры "со всей серьезностью", так как партия является пятой по России по итогам выборов в Государственную Думу в 2016 году. Предложенная же Центральной избирательной комиссией кандидатура главы Курортного района Натальи Чечиной может негативно повлиять на легитимность голосования в городе, считает Малинкович:

- Вот [депутат Законодательного собрания Михаил] Амосов высказывался, по-моему, на вашем ресурсе, что желательно все-таки не своих ближайших подчиненных рекомендовать. Все-таки вот эта женщина, она наверно хороший чиновник, ничего не хочу сказать, но долгое время работала в подчинении [губернатора Петербурга Александра] Беглова. И это будет выглядеть… Формально не придерешься, но, если ее выберут, это будет на легитимность выборов косвенно оказывать определенное влияние, на мой взгляд.

Ранее своих кандидатов в члены Горизбиркома предложили "Наблюдатели Петербурга" - экс-декана юрфака РАНХиГС Сергея Цыпляева. Они направили свои документы в ЦИК, но Центризбирком сделал выбор в пользу Чечиной и рекомендовал губернатору ввести ее в состав городской комиссии. Свою кандидатуру представили и "Объединенные демократы" - они предложили юриста Анастасию Буракову. По ее словам, необходимые документы решили направить в администрацию города. 

София Саттарова


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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