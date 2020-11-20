Рыбаков указал генпрокурору на малый объем медицинских расходов в проектах бюджетов

Председатель "Яблока" Николай Рыбаков отправил официальное письмо генеральному прокурору Игорю Краснову, в котором он добивается проверки расходной части региональных бюджетов. Политик считает, что едва ли не повсеместно на противостояние пандемии коронавируса выделяется незаслуженно мало средств. В одном только Петербурге, по подсчетам Рыбакова и его коллег, требуется привлечение дополнительных 8 млрд рублей на лекарства для больных COVID-19. Такого же критического мнения он придерживается и о проекте федерального бюджета.

"Социальная сфера, и здравоохранение в частности, финансируются государством по остаточному принципу, "оптимизируются", переводятся на "самоокупаемость". В регионах этот процесс не подконтролен общественности. Поэтому проконтролировать принятие региональных бюджетов в этой части могут и должны надзорные органы – это их обязанность", - говорится в документе.

По словам Рыбакова, государство саботирует социальные обязательства, которые никуда не исчезли даже в новой редакции Конституции. Результатом недофинансирования медицины в условиях пандемии, гласит его мрачный прогноз, могут стать перебои с поставками препаратов и медоборудования и, как следствие, рост смертности.

Тем временем, в России 20 ноября зафиксирован очередной антирекорд: впервые суточное число подхвативших коронавирус соотечественников превысило отметку в 23 тысячи человек.