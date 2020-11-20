Реставрация зданий Александро-Невской лавры отнимет примерно десять лет

К 800-летию со дня рождения князя Александра Невского, которое Россия будет отмечать в следующем году, приурочили масштабные ремонтные работы на территории лавры, названной в его честь. Как пишет ТАСС, на необходимость в реставрации комплекса зданий, в частности, указал патриарх Кирилл во время разговора с президентом Владимиром Путиным 20 ноября.

"Состоялся конкурс на разработку масштабного проекта комплексной реставрации монастыря и приспособления зданий к современным условиям. Он рассчитан на 10 лет - три года проектных и семь лет фактических работ", - рассказал епископ Кронштадтский Назарий.

По его мнению, лавра сохранилась в XX веке его тяжелыми перипетиями во многом благодаря счастливому стечению обстоятельств, и правильно, что РПЦ заботится о ней совместно с органами государственной власти. В результате этих усилий удалось остановить процесс разрушения исторических сооружений.

"На самом деле реставрация здесь - это процесс постоянный. Затраты на восстановление такого памятника архитектуры, тем более находящегося в списке ЮНЕСКО, требуют сразу больших вложений", - заметил Назарий.

Напомним, что нынешней осенью актуализировалась тема передачи трех церквей, находящихся на территории лавры и имеющих статус музеев, в ведение РПЦ. По сведениям СМИ, такая судьба может в ближайшее время ожидать Благовещенскую, Лазаревскую церкви и церквовь Тихвинской иконы Божией матери.